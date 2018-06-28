Сборная Польши победила Японию в матче ЧМ, но вылетела из турнира

Встреча прошла на «Волгоград-Арене» 28 июля.

Единственный гол матча на 60-й минуте забил защитник польской сборной Ян Беднарек.

В турнирной таблице группы H сборная Японии заняла второе место, набрав четыре очка. Команда Польши завершила свое выступление на турнире.

В 1/8 финала сборная Японии сыграет с командой, которая займет первое место в группе G. Соперник японцев определится в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков и досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

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