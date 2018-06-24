Сборная Польши с разгромным счетом уступила Колумбии на матче ЧМ

Встреча группы H прошла на стадионе «Казань-Арена» 24 июня.

Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Ерри Мина. На 70-й минуте отличился нападающий Радамель Фалькао. Третий гол на счету полузащитника Хуана Куадрадо (75-я минута). Итог — 3:0 в пользу колумбийцев.

Они набрали три очка и поднялись на третье место в группе. Сборная Польши, которая не набрала ни одного очка в двух матчах, лишилась шансов на выход в плей-офф. Первое место в группе делят команды Сенегала и Японии (по четыре очка).

Встречу посетили 42 тыс. 873 зрителя, что стало рекордом посещаемости стадиона, сообщает ТАСС.

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