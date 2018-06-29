Сборная Португалии прибыла в Сочи на матч с Уругваем

Встреча 1/8 ЧМ-2018 состоится 30 июня на стадионе «Фишт».

Представители действующих чемпионов Европы поделились с журналистами своими ожиданиями от предстоящей игры.

«Мы во второй раз сыграем на этой арене. Очень интересный стадион. Живописный, построен в красивом месте. Приятно будет вновь выйти на это поле. Надеемся, что мы победим здесь. Да, мы сыграем против очень сильной сборной, сборной Уругвая. Мы знаем их сильные стороны, но знаем и слабые. Мы готовы к матчу и думаем, что сможем выиграть», — сказал защитник сборной Португалии Седрик Суареш.

В первой встрече, которую португальцы провели на «Фиште» против Испании, была зафиксирована ничья — 3:3. В составе сборной Португалии трижды отличился Криштиану Роналду.

Встреча против Уругвая начнется в 21:00. Для сочинского стадиона она станет пятой.

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