Сборная Португалии разгромила Новую Зеландию в матче Кубка конфедераций

Встреча группы А прошла на стадионе «Санкт-Петербург» 24 июня.

Итоговый счет матча — 4:0. Голами отметились Криштиану Роналду на 33-й минуте, Бернарду Силва на 37-й минуте и Андре Силва на 80-й минуте. На 90-й минуте ворота соперника поразил Нани.

Сборная Португалии набрала семь очков и вышла в полуфинал турнира. У команды Новой Зеландии по итогам трех матчей очков нет.

Соперник португальцев по полуфиналу определится по итогам заключительных матчей в группе B, которые пройдут 25 июня.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций, уступив Мексике со счетом 2:1.

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