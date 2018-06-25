Сборная Португалии сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ по футболу

Игра прошла 25 июня в Саранске.

Матч закончился со счетом 1:1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч сборных Испании и Португалии ЧМ-2018 прошел 15 июня в Сочи. Встреча первого тура группы B прошла на стадионе «Фишт» 15 июня и завершилась вничью. Во время мачта Португалия — Испания стадион «Фишт» установил рекорд посещаемости: на трибунах собрались 43 тыс. 866 зрителей. Сборная Португалии 20 июня победила Марокко в матче ЧМ по футболу. Футболисты Испании 20 июня победили команду Ирана в матче ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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