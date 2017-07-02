Сборная Португалии заняла третье место в Кубке конфедераций

В матче за третье место турнира 2 июля португальцы одержали победу над национальной командой Мексики.

До конца матча преимущество было на стороне Мексики. Первый гол в игре на 54-й минуте забил защитник Луиш Нету. На 90-й минуте сравнять счет удалось Пепе. Основное время завершилось вничью — 1:1.

В овертайме Португалия забила второй мяч в ворота соперника. Автором победного гола стал Адриен Силва.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Мексики в начале турнира сыграла вничью с командой Португалии — 2:2, затем обыграла Новую Зеландию со счетом 2:1 и Россию — 2:1. Португальцы заняли первое место в группе А. На Кубке конфедераций команда стартовала с матча против Мексики — 2:2. Затем провела игру с Россией — 1:0. Португальцы завершили групповой этап битвой с новозеландцами — 4:0.

Игра за первое место в турнире пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» между Германией и Чили.

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