Сборная РФ по футболу проведет последний матч перед оглашением состава на ЧМ-2018

Товарищеский матч со сборной Австрии пройдет 30 мая в Инсбруке на стадионе «Тиволи», игра начнется в 21:45.

Встречу будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Басом Нейхейсом.

На данный момент в распоряжении главного тренера российской сборной Станислава Черчесова 28 футболистов. До 4 июня сборная должна отправить в Международную федерацию футбола заявку на турнир из 23 игроков. Изменения в окончательный список можно будет внести только в случае травмы одного из футболистов. Взамен можно будет взять любого игрока, не только из расширенного списка из 35 человек.

«Костяк команды, конечно, уже есть, но предстоящая игра тоже даст определенные идеи. Мы смотрим, как игрок себя проявлял в чемпионате, на сборах, и мы будем смотреть на тех, кто реально готов, а не на имена», — сказал Станислав Черчесов.

К матчу с австрийцами все 28 игроков готовятся в общей группе. К команде 29 мая присоединился полузащитник Александр Ерохин, который последние два дня тренировался индивидуально из-за ушиба стопы. Уже несколько дней наравне со всеми работают полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба. Первый пропустил начало сбора из-за повреждения голени, а второй приехал в расположение команды с ангиной.

Сборная России не может одержать победу с октября 2017 года, когда была обыграна команда Южной Кореи (4:2), после этого команда Черчесова трижды проиграла и дважды сыграла вничью. Команда 31 мая вернется в Москву, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Как ранее сообщал Черчесов, игроки должны получить выходной. Команда 5 июня проведет товарищескую встречу против сборной Турции, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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