Сборная России лидирует по итогам третьего дня Военных игр в Сочи

Сборная России стала лидером в общекомандном зачете по итогам третьего дня зимних Всемирных военных игр в Сочи.

В активе сборной Вооруженных сил России 30 медалей, 16 из которых золотые. На втором месте идут военнослужащие из Италии с восемью золотыми медалями, на третьем месте представители австрийской армии, у которых четыре золота, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. В них принимают участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира.

По итогам второго дня соревнований в активе сборной России было 16 медалей. В первый день россияне выиграли 11 медалей.

Фоторепортаж с открытия Всемирных военных игр смотрите здесь.

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