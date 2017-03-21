Сборная России начала подготовку к футбольному матчу с Кот-д’Ивуаром

Сборная России по футболу 21 марта начала подготовку к матчу с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре.

Команда прибыла в кубанскую столицу 20 марта. Сейчас игроки тренируются на полях академии ФК «Краснодар». Главный тренер сборной Станислав Черчесов удивлен, почему арену признали третьей в мире.

«Нас здесь всегда радушно принимают, что там говорить. Мы открыли этот стадион, был великолепный спектакль. Здесь футбольный город, великолепнный стадион. Кстати, непонятно, почему он стал третьим. Другие я тоже видел: или у меня со вкусом беда, или у тех, кто выбирал», — считает Черчесов.

Из вызванных в сборную игроков на поле нет двух краснодарцев — Федора Смолова и Станислава Крицюка. Их появление в игре с Кот-д’Ивуаром практически исключено, но футболисты с командой находятся на теоретических занятиях.

Защитник Роман Шишкин и полузащитник Юрий Газинский занимаются в общей группе. Также готовится к встрече Александр Беленов. Вратарь «Уфы» почти пять лет отыграл за ФК «Кубань».

«Краснодар — второй дом», — рассказывает Беленов.

Не появится на поле Артем Дзюба. Нападающий «Зенита» не тренировался и покинул расположение сборной из-за травмы. Под вопросом участие в игре спартаковца Дениса Глушакова. Он занимается отдельно.

Игра России с Кот-д’Ивуаром состоится на стадионе «Краснодар» 24 марта в 19:00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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