Сборная России обыграла Египет и практически обеспечила выход в плей-офф ЧМ

Встреча группы A прошла на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня.

На 47-й минуте защитник сборной Египта Ахмед Фатхи отправил мяч в свои ворота, а на 59-й минуте полузащитник россиян Денис Черышев увеличил разрыв. Уже через три минуты форвард сборной России Артем Дзюба увеличил счет до разгромного — 3:0.

На 71-й минуте в ворота Игоря Акинфеева назначили пенальти за фол на Мохаммеде Салахе. Арбитр хотел поставить штрафной, однако изменил решение при помощи системы видеоповтора. Египетский нападающий успешно реализовал удар.

На 79-й минуте на поле появился форвард ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Встречу посетили 64 тыс. 468 зрителей.

Благодаря второй победе в групповом этапе сборная России практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Россияне досрочно выйдут в 1/8 финала, если в матче сборных Уругвая и Саудовской Аравии будет зафиксирована ничья или победа южноамериканцев. При этом, если команда Саудовской Аравии одержит победу над Уругваем, а затем и над Египтом, а также россияне в следующем туре проиграют Уругваю, то у сборной РФ, Уругвая и Саудовской Аравии будет по 6 очков. Тогда в плей-офф выйдут команды с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с первых минут на поле вышел игрок «Краснодара» Юрий Газинский.

Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта.

Для россиян групповой этап завершится матчем со сборной Уругвая 25 июня.

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