Сборная России обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 состоялся 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. При розыгрыше углового мяч попал в ворота сборной России от защитника Сергея Игнашевича, засчитан автогол.

Сравнять счет игрокам российской команды удалось в конце первого тайма. На 41-й минуте за игру рукой Жерар Пике арбитр назначил пенальти. Реализовал штрафной удар Артем Дзюба.

Во втором тайме команды не смогли изменить счет, в итоге к матчу были добавлены два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время счет также не изменился. Чтобы выявить победителя, состоялась серия пенальти. В итоге российские футболисты забили четыре мяча. Испанцы дважды промахнулись и потерпели поражение.

На трибунах присутствовали 78 тыс. 11 зрителей.

Сборная России вышла в 1/4 ЧМ-2018. Следующая игра для российских футболистов пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» с победителем в матче Дания — Хорватия.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник