Сборная России по футболу 5 июля прилетит в Сочи

Национальная команда проведет в городе несколько тренировок. До этого подготовка проходила в Москве.

Хорваты, с которыми предстоит сыграть сборной России, прибыли на Кубань 2 июля.

Матч 1/4 чемпионата мира начнется на стадионе «Фишт» 7 июля в 21:00. Поддерживать обе команды будут больше 200 тыс. болельщиков. Чтобы всех их доставить на курорт вовремя, увеличат количество авиарейсов, многие добираются на бесплатных поездах: из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону фанатов довезут девять составов.

При таком аншлаге стадион «Фишт» принять всех желающих не сможет: на трибунах 45 тыс. кресел. Фан-зона рассчитана на 10 тыс. Чтобы не остаться без места, организаторы рекомендуют болеть за россиян в спорт-барах, кафе или дома у экрана телевизора.

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