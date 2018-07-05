Сборная России по футболу и ее тренер Станислав Черчесов прилетели в Сочи

В честь прилета команды на телебашне олимпийской столицы зажгут праздничную иллюминацию в цветах российского триколора.

Самолет с игроками и тренерами национальной команды приземлился в воздушной гавани курорта. Команда Станислава Черчесова теперь будет готовиться к четвертьфинальному матчу против сборной Хорватии на Кубани. Прилетела команда в Сочи в полном составе и в отличном боевом настроении. Первым с трапа на землю сошел главный тренер, затем его штаб. За ними из самолета вышли футболисты.

Обошлось без пышных торжеств. Прилет было решено не афишировать. Встречали команду только несколько журналистов. За два дня до матча ничего не должно отвлекать игроков от цели. Первая тренировка в олимпийской столице пройдет 6 июля. Днем на стадионе «Фишт» пройдет пресс-конференция.

Утром 5 июля сборная провела последнее занятие перед поединком с Хорватией на своей базе в Новогорске и ближе к вечеру отправилась в столичный аэропорт.

На сочинском стадионе «Фишт» сборная России впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

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