Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций

Встреча 3-го тура Кубка конфедераций в группе А прошла 24 июня на «Казань-арене».

Матч посетили 41 тыс. 585 болельщиков.

На 25-й минуте счет открыл полузащитник россиян Александр Самедов, на 30-й минуте отличился защитник сборной Мексики Нестор Араухо. Ирвинг Лосано на 52-й минуте вывел свою команду вперед. Третий гол в ворота России был отменен после видеоповтора. Итог матча — 2:1 в пользу мексиканцев.

На 68-й минуте россияне остались на поле в меньшинстве — Юрий Жирков получил вторую желтую карточку за удар соперника локтем в лицо.

По итогам трех встреч сборная России заняла третье место в группе А и не смогла пройти в полуфинал турнира.

Соперник мексиканцев по полуфиналу определится по итогам заключительных матчей в группе B, которые пройдут 25 июня.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Португалии 24 июня разгромила Новую Зеландию в матче Кубка конфедераций и вышла в полуфинал.

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