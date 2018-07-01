Сборная России по футболу огласила стартовый состав на матч с Испанией

В нападении с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба.

Также в стартовый состав россиян вошли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России встретится с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в Москве.

Сочинский дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России в матче с Испанией.

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