Сборная России по футболу огласила стартовый состав на матч с Испанией

В нападении с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба.
Также в стартовый состав россиян вошли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России встретится с командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в Москве.
Сочинский дельфин-оракул Ванда предсказала победу сборной России в матче с Испанией.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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