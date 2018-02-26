Сборная России по футболу осенью проведет товарищеские матчи с чехами и немцами

Матч Россия — Чехия пройдет 10 сентября, Германия — Россия — 15 ноября.

Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.

Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги наций) национальной сборной России на 2018 год, сообщает пресс-служба организации.

23 марта. Россия — Бразилия. Контрольный матч. Москва.

27 марта. Россия — Франция. Контрольный матч. Санкт-Петербург.

30 мая. Австрия — Россия. Контрольный матч. Инсбрук.

5 июня. Россия — Турция. Контрольный матч. Москва.

7 сентября. Турция — Россия. Матч Лиги наций.

10 сентября. Россия — Чехия. Контрольный матч.

11 октября. Россия — Швеция. Матч Лиги наций.

14 октября. Россия — Турция. Матч Лиги наций.

15 ноября. Германия — Россия. Контрольный матч.

20 ноября. Швеция — Россия. Матч Лиги наций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), целью которого является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

На групповом этапе Чемпионата мира сборная России проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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