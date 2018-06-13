Сборная России по футболу откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией

Коллектив Станислава Черчесова сыграет 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Игроки и тренер россиян уверяют, что к старту турнира они готовы и давления не боятся.

«В том году был тестовый турнир — Кубок конфедераций, и там давления было ничуть не меньше. Поэтому я думаю, что все игроки готовы к этому. Не каждому футболисту дано сыграть на чемпионате мира. Наверное, у всех есть какие-то тревоги, мысли и страхи, которые надо отодвинуть на второй план. У нас есть четкая задача: выходить и играть в каждом матче. Все остальное не важно. Если ты будешь бояться, ничего у тебя не будет», — сказал игрок сборной России по футболу Игорь Акинфеев.

Игра с аравийцами начнется в 18:00. Всего же за кубок чемпионата мира будут сражаться 32 сборные. Матчи пройдут в 11 российских городах на 13 стадионах. Финал мундиаля состоится 15 июля в Москве, в «Лужниках».

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