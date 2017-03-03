Сборная России по футболу перед Кубком конфедераций проведет два матча

Сборная России по футболу перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча. Об этом 3 марта сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Муко.

Матчи сборной ориентировачно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй — домашним. Тренировочный сбор национальная команда проведет в австрийском Нойштифте, который продлится с 26 мая по 5 июня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта в Краснодаре пройдет контрольный матч сборной против Кот-д’Ивуара и 27 марта в Сочи — против Бельгии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Источник