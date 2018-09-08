Сборная России по футболу победила команду Турции в матче Лиги наций

Встреча прошла 7 сентября в Трабзоне.

Счет на 13-й минуте матча открыл полузащитник россиян Денис Черышев, мощным ударом пробивший в ближний угол ворот соперника. Защитнику Сердару Азизу на 41-й минуте удалось сравнять, однако на 49-й минуте сборную России вперед вывел Артем Дзюба.

Итог встречи — 1:2.

В составе сборной России весь матч на поле провел игрок ФК «Краснодар» Юрий Газинский.

Следующий матч Лиги наций россияне проведут 11 октября против команды Швеции. Турецкие футболисты встретятся со шведами 10 сентября. Сборная РФ в этот день в товарищеском матче сыграет с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

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