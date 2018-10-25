Сборная России по футболу поднялась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Теперь команда занимает 41-е место в списке.

В октябре сборная России под руководством Станислава Черчесова провела два матча Лиги наций. В Калининграде она вничью со сборной Швеции (0:0), а после обыграла команду Турции в Сочи со счетом 2:0. В активе россиян 1 тыс. 433 рейтинговых очка.

Всего в рейтинг входят 211 команд. Лидером списка стала команда Бельгии с 1 тыс. 733 очками. Она обошла французов на одно очко. На третьем месте национальная команда Бразилии, сообщает телеканал «360».

Следующая встреча Лиги наций сборная России проведет в Швеции 20 ноября. Товарищеский матч Германия — Россия состоится 15 ноября.

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