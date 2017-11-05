Сборная России по футболу показала форму на ЧМ-2018

В презентации приняли участие футболисты Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров.

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года», — сообщается в твиттере сборной России.

Созданием формы для национальной сборной занимался спортивный бренд Adidas. Как отметили в компании, новый комплект вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

«Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу», — отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По словам Дениса Глушакова, дизайн футболки современный и технологичный, и в новой форме будет комфортно играть, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR

— Сборная России (@TeamRussia) 4 ноября 2017 г.

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