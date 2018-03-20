Сборная России по футболу показала новую гостевую форму

На форме белого цвета изображен герб России и логотип технического спонсора команды — компании Adidas.

Фотографии футболистов в новой форме выложили в Instagram команды. Комплект доступен для заказа в интернет-магазине технического спонсора.

В марте сборная России проведет два контрольных матча в рамках подготовки к ЧМ по футболу — 2018. В московских «Лужниках» 23 марта россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге — со сборной Франции, сообщает ТАСС.

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