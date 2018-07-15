Сборная России по футболу получит 16 млн долларов от ФИФА

Россияне смогли пробиться в восьмерку сильнейших команд ЧМ-2018, но в 1/4 финала по пенальти уступили команде Хорватии.

Сборная Бельгии получит от ФИФА 24 млн долларов за третье место.

Бельгийцы 14 июля со счетом 2:0 обыграли команду Англии и впервые в своей истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Сборная Англии, как занявшая четвертое место, получит 22 млн.

Финальный матч, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Победитель получит 38 млн долларов, проигравший — на 10 млн меньше.

Команды, занявшие с пятого по восьмое места, включая сборную России, получат от ФИФА по 16 млн долларов.

Общий призовой фонд чемпионата мира в России увеличили по сравнению с мундиалем 2014 года с 358 до 400 млн долларов, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные.

Президент России Владимир Путин 15 июля примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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