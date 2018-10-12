Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч Лиги наций с командой Турции

Об этом 12 октября сообщили на официальной странице российской команды в Twitter.

«Мы в Сочи!», — говорится в сообщении.

Матч Россия — Турция пройдет 14 октября на стадионе «Фишт», начало в 19:00. Российская команда 11 октября в Калининграде сыграла вничью со сборной Швеции со счетом 0:0. Утром 12 октября российские футболисты провели тренировку в Калининграде, после чего отправились в Сочи.

Сборная России выступает в лиге B в группе 2. В турнирной таблице российская команда занимает первое место, набрав четыре очка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября сборная России по футболу победила команду Турции в матче Лиги наций. На время проведения матча Лиги наций в Сочи изменится расписание «Ласточек». Вечером 12 октября сборная Турции по футболу прилетела в Сочи.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы-2020.

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