Сборная России по футболу проиграла Кот-д’Ивуару в Краснодаре — 0:2

Сборная России по футболу 24 марта уступила команде из Кот-д'Ивуара в контрольном матче перед Кубком конфедераций.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар». Матч посетили вице-премьер

Счет открыли гости на 30-й минуте. Защитник Илья Кутепов допустил ошибку и позволил себя обойти Жонатану Коджиа, который из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Второй гол в ворота российской команды на 70-й минуте забил Уилфрид Заха. Он в одиночку пробился через центр в штрафную сборной России, пройдя Андрея Семенова, Федора Кудряшова и Илью Кутепова. После чего Заха забил в ближний угол ворот. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Матч посетили вице-премьер РФ Виталий Мутко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его заместитель Николай Долуда. Результат игры прокомментировал глава Кубани.

«Теплый весенний кубанский вечер на красивейшем стадионе «Краснодара». И жаль, конечно, что сборная проиграла. Поздравляю ивуарийцев с победой. Наш край рад всем гостям! А российская команда, уверен, еще свое возьмет. Следующий большой матч уже совсем скоро — 28 марта. Стадион «Фишт» в Сочи примет сборные России и Бельгии. Приезжайте болеть!» — написал Кондратьев в своем твиттере.

За игрой наблюдали около 24 тыс. болельщиков. Среди них были и представители африканских стран, в том числе около 200 студентов кубанских вузов, которые получили бесплатные билеты на матч, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед началом матча в Краснодаре прошла церемония вручения приза лучшему футболисту России по итогам 2016 года. Им стал форвард «Краснодара» Федор Смолов. Также был назначен очередной посол чемпионата мира по футболу — 2018. Титул присудили актеру Даниле Козловскому.

Сборная России по футболу прилетела в Краснодар 20 марта. Капитаном национальной команды стал вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, в числе его заместителей — Федор Смолов. Однако из-за травмы нападающий «быков» не смог выйти на поле против Кот-д’Ивуара.

Второй контрольный матч перед Кубком конфедераций пройдет 28 марта против Бельгии.

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