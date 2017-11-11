Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины

Товарищеский матч прошел 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу Аргентины. Мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро.

Сборные России и Аргентины ранее встречались один раз. Товарищеский матч в 2009 году, прошедший в Москве на стадионе «Локомотив», завершился победой гостей — 3:2. Ранее сборная Аргентины завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В южноамериканской зоне квалификации аргентинцы заняли четвертое место.

Полузащитник российской команды Денис Глушаков провел 55-ю игру в составе сборной. По этому показателю он сравнялся с Дмитрием Аленичевым и Алексеем Смертиным. Этот матч стал первым, проведенным на стадионе «Лужники» после реконструкции арены, которая началась в 2013 году. Здесь пройдут семь игр чемпионата мира, в том числе матч открытия турнира с участием российской сборной и финал.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Санкт-Петербурге против команды Испании, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда Аргентины 14 ноября в Краснодаре сыграет с Нигерией. Продажа билетов на матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре стартовала 2 ноября.

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