Сборная России по футболу проведет первый матч года

Сборная России по футболу 24 марта проведет свой первый матч года. На стадионе «Краснодар» команда встретится со сборной Кот-д'Ивуара.

В составе сборной — четверо краснодарцев. Федор Смолов и Станислав Крицюк на поле не появятся из-за травм. Роман Шишкин и Юрий Газинский, возможно, в игре себя покажут.

«Я за последние четыре недели сыграл четыре игры. Для футболиста самое важное, чтобы ритм был игровой. Я в хорошем состоянии», — рассказал игрок сборной России по футболу Роман Нойштедтер.

Матч начнется в 19:00, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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