Сборная России по футболу сдаст допинг-пробы перед матчем с Бельгией в Сочи

Все футболисты сборной России в ближайшее время пройдут допинг-тесты. Для проведения этой процедуры 25 марта в Краснодар прибыли инспекторы допинг-контроля.

«В расположение национальной сборной России по футболу в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной ВАДА и уполномоченной проводить проверку игроков команд — участников предстоящего в России Кубка конфедераций ФИФА. Данную процедуру можно охарактеризовать как рутинную, все игроки сборной сдадут соответствующие анализы (кровь, моча)», — говорится в сообщении РФС.

Работа осуществляется в плановом порядке.

Сейчас футболисты сборной России готовятся к контрольному матчу с Бельгией, который пройдет 28 марта в Сочи, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу прилетела в Краснодар 20 марта. На Кубани спортмены проводят два контрольных матча перед Кубоком конфедераций. Первая встреча прошла 24 марта на стадионе «Краснодар», где россияне проиграли сборной Кот-д’Ивуару со счетом 0:2. Второй матч пройдет 28 марта против Бельгии в Сочи.

Фоторепортаж с матча Россия — Кот-д’Ивуар в Краснодаре смотрите здесь.

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