Сборная России по футболу сыграет в 1/8 финала ЧМ в белой форме

Игра против команды Испании пройдет на стадионе «Лужники» 1 июля.
Матч стартует в 17:00.
Номинальными хозяевами встречи выступят футболисты команды-соперника, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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