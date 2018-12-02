Сборная России по футболу узнала соперников по отборочному турниру Евро-2020

Жеребьевка прошла 2 декабря в Дублине.

Сборная России попала в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-марино.

В финальную стадию чемпионата Европы напрямую пройдут первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира разыграют в марте 2020 года в Лиге наций.

Отборочный турнир стартует 21 марта 2019 года.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург, сообщает «Р-Спорт».

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