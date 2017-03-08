Сборная России по футболу в июне сыграет с Венгрией и Чили

Российский футбольный союз 8 марта объявил соперников национальной сборной, с которыми команда проведет контрольные матчи в июне.

«Достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в преддверии Кубка конфедераций ФИФА 2017», — говорится в сообщении.

Подопечные Станислава Черчесова 5 июня сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. А 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. Место и время проведения матча в столице России будет объявлено позже, сообщается на сайте РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тренировочный сбор перед контрольными матчами сборная России проведет в австрийском Нойштифте, который продлится с 26 мая по 5 июня.

Два ближайших контрольных матча команда проведет на Кубани: 24 марта в Краснодаре пройдет встреча сборной с Кот-д’Ивуаром, а 27 марта в Сочи — с Бельгии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

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