Сборная России по футболу в товарищеском матче проиграла команде Австрии

Встреча прошла 30 мая на стадионе «Тиволи» в Инсбруке.

Единственный гол на 28-й минуте забил полузащитник австрийцев Алессандро Шепф.

Этот матч стал последним для сборной России перед оглашением окончательной заявки на чемпионат мира.

В стартовом составе на поле вышел нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроков ФК «Краснодар» Федора Смолова и Юрия Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018. Смолов будет первым вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.

Сборная России по футболу 20 мая прибыла в австрийский Инсбрук на сбор. Команда будет готовиться к турниру с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву. С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на «Арене ЦСКА».

На групповом этапе чемпионата мира команда проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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