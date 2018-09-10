Сборная России по футболу в товарищеском матче разгромила команду Чехии

Встреча прошла 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Счет открыл на 8-й минуте полузащитник россиян Алексей Ионов. Второй мяч отправил в ворота Антон Заболотный. Сборная России забила третий гол на 29-й минуте — вновь отличился Ионов. Он реализовал пенальти, который заработал нападающий Антон Заболотный. Команда ушла на перерыв с результатом 3:0.

Во втором тайме единственный гол сборной Чехии на 74-й минуте забил полузащитник Томаш Соучек.

На 79-й минуте четвертый мяч отправил в ворота противника полузащитник российской сборной Александр Ерохин. На 83-й — пятый гол забил нападающий Дмитрий Полоз.

Игра завершилась со счетом 5:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

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