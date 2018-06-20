Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2018

После игры Уругвая с Саудовской Аравией 20 июня россияне официально обеспечили себе место в 1/8 финала.

Для россиян групповой этап завершится матчем со сборной Уругвая 25 июня. Сборная займет первое место в группе А в случае, если не проиграет.

Сборная России в четвертый раз участвует в финальной стадии чемпионата мира. На ЧМ-1994, 2002 и 2014 команда каждый раз занимала третье место в группе и не попадала в плей-офф.

В 1/8 финала соперником России станет одна из команд группы B: Испания, Португалия или Иран. Сборная Марокко уже лишилась шансов на попадание в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня.

Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта и выиграла у Саудовской Аравии в матче 20 июня.

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