Сборная России по гандболу одержала первую победу на юношеском ЧМ

Команда во втором матче группового этапа встретилась с Сербией. Чемпионат проходит в Грузии.

Первый тайм сборная России проиграла с минимальной разницей — 13:14. Во втором она лучше сыграла в защите и в нападении и выиграла со счетом 29:24.

Весомый вклад в победу сборной по гандболу внес игрок краснодарского СКИФа Александр Николаенков. Свои шесть мячей он забил во второй половине встречи.

Также участие в игре приняли краснодарцы Савелий Шалабанов, Батыр Биданок, и вратарь Денис Заболотин.

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