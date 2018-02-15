Сборная России по регби проведет вторую встречу ЧЕ в Краснодаре

Соперник — сборная Бельгии. «Кубань 24» будет вести прямую трансляцию матча.

И сама игра на стадионе «Кубань», и ее прямая трансляция в телеэфире и на портале «Кубань 24» начнется в 15.00 17 февраля.

После игры с испанцами национальная команда отправилась в Небуг, где в течение четырех дней тренировалась в двухразовом режиме. Накануне регбисты сборной России вернулись в Краснодар, 15 февраля они проведут занятие на стадионе «Труд». Примут в нем участие четверо игроков «Кубани» — Тагир Гаджиев, Назир Гасанов, Магомед Давудов и Евгений Непейвода.

Билеты на матч еще есть, цена символическая — 100 рублей. Приобрести их можно в кассах стадиона или онлайн, на сайте Всероссийской федерации регби.

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