Сборная России по регби уступила Испании в матче ЧЕ в Краснодаре

Встреча прошла 10 февраля на стадионе «Кубань».

Матч завершился со счетом 13:20 в пользу гостей.

В окончательную заявку сборной попали два игрока регби-клуба «Кубань» — Магомед Давудов и Тагир Гаджиев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встречу посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На стадионе «Кубань» пройдут еще два матча чемпионата. Помимо испанской сборной, русские «медведи» сразятся с бельгийцами (17 февраля) и сборной Грузии (10 марта). По итогам домашних матчей Евро-2018 определится сборная, которая получит путевку на Кубок мира — 2019 (сборная Грузии уже квалифицировалась на турнир).

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