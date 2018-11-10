Сборная России по регби в Краснодаре обыграла команду Намибии

Матч прошел 10 ноября на стадионе «Кубань».

Сборная Россия победила со счетом 47:20.

Попытки на счету Станислава Сельского, Даниила Потиханова, Андрея Острикова, Владимира Остроушко, Василия Артемьева, Тагира Гаджиева и Василия Дорофеева, реализации — Юрия Кушнарева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч Россия — Намибия в Краснодаре реализовали более 12 тыс. билетов.

В состав сборной РФ вызвали трех игроков РК «Кубань».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник