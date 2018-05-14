Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии в матче ЧМ

Матч шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, состоялся 14 мая.

Россияне победили со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (12-я минута), Никита Гусев (17), Максим Шалунов (59) и Илья Михеев (60).

В турнирной таблице группы A сборная России занимает второе место, набрав 16 очков. Российская команда не опустится ниже второй строчки, поэтому встречу 1/4 финала проведет в Копенгагене, где играет матчи группового этапа, сообщает ТАСС.

Матчи предварительной стадии турнира пройдут до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.

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