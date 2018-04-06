Сборная России по хоккею победила Германию в матче Евровызова в Сочи

Встреча прошла 6 апреля в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

В составе победителей отличились Артем Ильенко (10-я и 33-я минуты), Кирилл Семенов (23) и Алексей Береглазов (55), у сборной Германии шайбу забросил Марк Михелис (50).

В составах обеих команд не было хоккеистов, выступавших в феврале в южнокорейском Пхенчхане в финале Олимпийских игр.

Второй матч сборных России и Германии пройдет 7 апреля.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Команда России 14-15 апреля проведет еще два матча Евровызова — в Йевике против сборной Норвегии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 февраля россияне обыграли немцев в финале Олимпийских игр-2018 в Южной Корее в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

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