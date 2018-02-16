Сборная России по хоккею разгромила Словению на Олимпиаде

Матч группового этапа прошел 16 февраля.

Встреча группы B завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян. В составе сборной России хет-трик сделал Кирилл Капризов (31-я, 42-я и 48-я минуты), также шайбы забросили Сергей Мозякин (19), Илья Ковальчук (19, 38), Александр Барабанов (27) и Илья Каблуков (29), который также не реализовал буллит.

У словенцев отличились Ян Муршак (34) и Жига Панце (60).

Сборная России набрала три очка в двух встречах. В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты 17 февраля сыграют с командой США. Сборная Словении в этот же день встретится с командой Словакии, сообщает «Р-Спорт».

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