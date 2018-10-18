Сборная России победила на первенстве Европы по боксу в Анапе

В соревнованиях приняли участие более 300 юношей и девушек в возрасте 15-16 лет из 31-й страны.

Российские спортсменки завоевали три золотых, три серебряных и три бронзовых награды. В соревнованиях отличились представительницы Краснодарского края. Золотые медали у Валерии Линьковой (48 кг) и Луизы Орец (66 кг).

У юношеской сборной пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали. Женская и мужская сборные стали лидерами среди команд-участников, взяв 19 наград, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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