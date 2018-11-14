Сборная России получила 8 млн долларов премиальных за ЧМ-2018

Деньги игрокам, членам тренерского и административного штаба команды выплатил Российский футбольный союз.

Размеры выплат определялись тренерским штабом совместно с командой, сообщает Sport24.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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