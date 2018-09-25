Сборная России прилетела в Будапешт на европейский чемпионат WorldSkills

В состав команды вошли краснодарские студенты Александр Леушин и Эвелина Алтунян.

В Венгрии они будут представлять две компетенции — технология моды и холодильные установки. Кубанские студенты достойно прошли все конкурсные отборы и были включены в состав сборной России.

«Будем поддерживать их в период соревнований и подготовки и хотим пожелать удачи по принципу чемпионата WorldSkills — честной и объективной оценки труда. Но мы знаем, что наша команда, которая победила в прошлом году на мировом чемпионате в Абу-Даби, сможет показать достойный результат», — отметил первый заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.

В следующем году чемпионат мира будет принимать Россия. Состязания пройдут в Казани. У краснодарских студентов будет возможность применить полученный опыт в родной стране.

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