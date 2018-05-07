Сборная России разгромила команду Беларуси в матче ЧМ по хоккею

Игра прошла 7 мая и завершилась со счетом 6:0.

Встреча прошла в Копенгагене. Две шайбы забросил Павел Дацюк, по одной — Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Сборная России остается единственной командой на турнире, которая не пропустила ни одной шайбы. Ранее россияне победили французов — 7:0 и австрийцев — с аналогичным счетом. Сборная России занимает первое место в группе А с девятью очками. Белорусы проиграли все три матча на турнире.

В следующем матче 10 мая сборная России сыграет с командой Чехии, сообщает ТАСС.

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