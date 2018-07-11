Сборная России среди слабослышащих отправилась на планетарный чемпионат

Он стартует 14 июля в Бразилии. Национальная команда готовилась в Краснодаре к турниру больше недели.

«Именно краснодарцы составляют основу сборной. Не потому что я тренер, а действительно все это по силам. Восемь человек, столько же было и на Сурдлимпийских играх. Хотим быть первыми», — сказал главный тренер сборной России Виталий Барсуков.

Большинство кубанских сборников вместе с командой в прошлом году ездили на Сурдлимпийские игры, где россияне взяли серебро. Лучшим снайпером и игроком того турнира стал Мурат Чомаев. Чемпионат мира для него — первый в жизни, но медалей вместе с национальной командой он завоевал уже достаточно. Чемпионат мира среди слабослышащих проходит раз в два года. В этот раз участие в нем примут восемь команд. На предварительном этапе россиянам предстоит провести три матча. Первый из них запланирован на 14 июля. Соперники станут известны после жеребьевки.

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