Сборная России стала лучшей по эффективности ударов по воротам на ЧМ-2018

Российская сборная после успешного выступления в 1/8 финала турнира лидирует по проценту ударов, завершившихся забитыми голами.

Согласно статистике, опубликованной на сайте ФИФА, с начала турнира россияне девять раз поразили ворота соперников. Голами завершились 35% ударов игроков сборной России.

На втором месте по результативности находится команда Колумбии (22%), третьи — бельгийцы с результатом 21%, пишут «Известия».

Определились все участники четвертьфинала чемпионата. В него вышли вышли команды Уругвая и Франции, они встретятся 6 июля в Нижнем Новгороде в 17:00. Бельгия сыграет с Бразилией 6 июля в 21:00 в Казани. Российские футболисты встретятся с командой Хорватии, матч состоится 7 июля в Сочи в 21:00. Англичане сразятся со шведами 7 июля в 17:00 в Самаре.

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