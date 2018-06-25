Сборная России сыграет с испанцами в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Испании 25 июня потеряла очки в матче с Марокко, но стала первой в группе B.

Игра Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Матч начнется в 17:00.

Уругвай, выигравший все три встречи группы, встретится в 1/8 финала с Португалией, которая 25 июня не смогла победить Иран. Игра пройдет 30 июня на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Марокко 25 июня сыграла вничью с командой Испании в матче ЧМ по футболу.

Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Выдра Гарри из Сочи предсказал победу Уругвая над сборной России в матче ЧМ 25 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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