Сборная России сыграет с Хорватией в 1/8-й финала Евробаскета

Накануне национальная команда в последней встрече группового этапа уверенно обыграла сборную Великобритании со счетом 82:70.

В группе D россияне заняли третье место и попали на хорватов, которые стали вторыми в группе С. В активе сборной России — четыре победы и одно поражение.

Стартовали российские баскетболисты на чемпионате Европы с победы над хозяевами паркета, турками. Команда лидирует почти всю игру. В последней четверти счет сравнялся и матч мог в результате оказаться за Турцией. Исход встречи решился на последних секундах. Итог — 73:76 победа России.

Второй матч снова принес успех. Сборная России обыгрывает сборную Сербии. Завершается встреча счетом 75:72

После третьей игры группового этапа коллектив Сергея Базаревича досрочно выходит в плей-офф. Обыграна сборная Бельгии, 76:67.

Латвийской команде российские баскетболисты уступили. Однако первую четверть, как и половину матча, россияне смогли выиграть. После перерыва игра расклеилась. В пользу национальной команды Латвии — 84:69.

Сборная России преодолела стадию группового этапа Евробаскета впервые с 2011 года. Свой вклад в победы сборной внесли и кубанские баскетболисты. Три игрока «Локомотива», Дмитрий Хвостов, Владимир Ивлев и Евгений Бабурин, защищают честь страны.

Матч с Хорватией состоится 10 сентября.

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