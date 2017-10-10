Сборная России сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Встреча состоялась 10 октября на «Казань-Арене».

Счет в матче открыли иранцы — на 57-й минуте гол забил форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун.

Отыграться сборной России удалось 74-й минуте. Отличился форвард «Зенита» Дмитрий Полоз. В оставшееся время команды забить не смогли, в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов стал капитаном сборной России. Форвард получит повязку капитана на матч с Ираном.

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